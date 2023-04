الكبير يبحث مع السفير المصري مسار توحيد المركزي وتسهيل عودة الشركات المصرية

ليبيا – ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الثلاثاء مع مصطفى تامر السفير والقائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي (EWG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح، واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي.

الجانبان تطرقا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي إلى نتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي، وبحث تسهيل عودة الشركات المصرية لاسثئناف أعمالها في ليبيا.

