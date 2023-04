لجنة 5+5 تصرح بشأن اجتماع الزنتان العسكري ولقاء بعض أعضائها بـ”اجويلي”

قالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إن الاجتماع العسكري الذي عقد في الزنتان ليس له أي علاقة بمحاور الاجتماعات العسكرية الأخيرة في تونس وطرابلس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن زيارة أعضاء من اللجنة إلى الزنتان تعتبر زيارة شخصية، وأن الزيارة كانت “ليبية ليبية” دون رعاية البعثة الأممية أو أي طرف آخر.

وأكدت اللجنة أن زيارة أعضاء من اللجنة لمدينة الزنتان كانت في إطار الصلح ولم الشمل وتفادي الاقتتال بين جميع الأطراف الليبية ومن أجل المصالحة الوطنية.

وكان أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الشرقية وممثلين عن القيادت العسكرية هناك أجروا زيارة إلى الزنتان التقوا خلالها آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي.

المصدر: اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

