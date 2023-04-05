الطقس في ليبيا.. أجواء غير مستقرة ورياح نشطة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن يسود، اليوم الأربعاء، طقساً متقلباً مع رياح نشطة أحياناً، مع حدوث تذبذب في درجات الحرارة.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار بداية من مساء الجمعة، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و26 درجة، وتنخفض مساء اليوم.

وفي منطقة (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)،

فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غدٍ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتكون غربية على الجبل الأخضر تتحول تدريجيًا، غداً، إلى شمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و24 درجة، تصل ظهر غد على الخليج إلى 30 درجة، وتنخفض مساء غد.

وعن طقس (الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة على غدامس مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غداً؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة، وتنخفض تدريجياً، غداً على غدامس، الحمادة والجفرة.

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وأخيراً في (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غداً، إلى جنوبية شرقية فجنوبية نشطة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و31 درجة، وترتفع غداً.