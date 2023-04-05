باشاغا يعلن ترحيبه بالإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6

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أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ترحيبه بالإعلان الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة.

واعتبر باشاغا في مؤتمر صحفي هذا التعديل بأنه سيسهم في تحقيق المسار الانتخابي المرجو من الشعب الليبي، مرحبًا بتشكيل لجنة 6+6 التي تم اختيارها من بين المجلسين.

وأثنى رئيس الحكومة في المؤتمر على دور اللجنة العسكرية 5+5 واللقاءات المتبادلة بين اللجنتين.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” بقيمة إجمالية 1.5 مليار دينار.

وقال في مؤتمر صحفي من مدينة سرت إن المشروع يهدف إلى تنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن.

وذكر باشاغا أن برنامج الحكومة يشمل توزيع الميزانيات على كل بلديات ليبيا دون استشناء لتفعيل الإدارة المحلية وتفتيت اللامركزية، إلى جانب تقسيمها وفقا لعدد سكان كل بلدية دون النظر إلى التوجه السياسي.

ودعا باشاغا كل البلديات إلى تقديم برامجها للرقي بالبلدية واستخدامها لخدمة المواطن وذلك في إطار تحقيق العدل والإنصاف وتفعيل قانون الإدارة المحلية والتوزيع العادل لثروات الليبيين دون تهميش أو إقصاء، وفق تعبيره.