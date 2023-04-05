رسميا.. العراق يعيد فتح سفارته في ليبيا

قررت وزارة الخارجية العراقية، إعادة فتح سفارتها في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي، وذلك بعد إغلاقها على خلفية الوضع الأمني العام 2014.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وقال البيان: “العراق يقرر إعادة افتتاح سفارته في ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين وحرصًا على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة”.

والشهر الماضي أعلن الناطق باسم الخارجية العراقية أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس.