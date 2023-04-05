باتيلي من بنغازي: إصلاح المباني المدمرة في الحرب على الإرهاب مهم لشباب ليبيا

أطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي، على مشاريع اللجنة في مدينة بنغازي وكافة المدن الليبية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها باتيلي لجامعة بنغازي، تجول فيها بأروقتها بحضور عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، ورئيس مجلس إدارة جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي ولفيف من أساتذة الجامعة، وعدد من ممثلي اتحادات الطلاب.

بدوره قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن “إصلاح المباني التي دمرتها الحرب على الإرهاب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا، وحان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها” وفق بيان للجنة إعادة الإعمار والاستقرار.