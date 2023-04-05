إرجاع أرض لشركة المياه والصرف الصحي وضبط مزوري ملكيتها في اللويفية

العنوان – بنغازي

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنها من إرجاع أرض لشركة المياه والصرف الصحي وضبط مزوري ملكيتها في منطقة اللويفية.

ضمن أعماله الموكلة له من قبل السلطات القضائية لمجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة واستغلالها من قبل الغير تمكن

وأوضحت الإدارة أن جهاز البحث الجنائي ضبط 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على قطعة أرض مملوكة لشركة المياه والصرف الصحي.

وأضافت الإدارة أن عملية القبض جاءت بعد مباشرة جهاز البحث الجنائي تنفيذ تعليمات النيابة العامة بوقف التعديات الواقعة على قطعة أرض مساحتها ثلاث هكتارات واقعة بمنطقة اللويفية مملوكة للدولة الليبية.

وأفادت أن تكليف النيابة العامة لجهاز البحث الجنائي تم بناء على شكوى مقدمة من المجلس المحلي لمنطقة اللويفية.

وأشارت إلى أنه بعد أن كلف رئيس الجهاز اللواء صلاح هويدي مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز بالاستدلال في الواقعة توجهت قوة من المكتب لمكان قطعة الأرض وتم وقف كافة التعديات الواقعة عليها من تسوية وتقسيم وبناء محلات تجارية.

وبينت الإدارة أنه خلال تنفيذ التعليمات تمكن أعضاء المكتب من ضبط عدد 7 أشخاص من العمالة الوافدة تمت إحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لدخولهم غير الشرعي للأراضي الليبية.

ولفتت إلى أنه كما تم ضبط 4 أشخاص ليبيين تبين بأنهم هم المسؤولين عن أعمال البناء والتقسيم وهم يدعون ملكية قطعة الأرض ولديهم إجراءات تفيد بذلك.

ولخبرة ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي

وذكرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه بعد التدقيق في تلك الإجراءات والاستعانة بالمراجع القانوني تبين وجود ورقة مزورة على قطاع الزراعة، وتم اكتشاف عملية التزوير كون التوقيع المدون بتلك الورقة لمسؤول بقطاع الزراعة كان قد تسلم مهامه قبل التاريخ المدون في الورقة بثلاثة أشهر.

وأفادت الإدارة أنه بعد إرفاق ما يفيد بوقوع عملية تزوير في إجراءات الملكية لقطعة الأرض في محضر رسمي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المحضر للنيابة العامة مع الموقوفين لاستكمال باقي الإجراءات حيالهم.