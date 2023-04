ليبيا- اتهم تقرير تحليلي نشرته “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان” الإخبارية الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتجاهل الصارخ لما يحصل في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أكد أن المجلس لم يتعاطَ مع نتائج البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان بعد انتهاء ولايتها، مشيرًا إلى أن هذا بمثابة رسالة إلى الميليشيات والجماعات المسلحة للاستمرار في ارتكاب الجرائم بموجب القانون الدولي من دون خوف من العواقب.

ونقل التقرير تساؤلات حول الجهة المعنية بتوثيق هذه الجرائم بحق المهاجرين غير الشرعيين ومن سيتولى توفير العدالة والمساءلة بشأن الضحايا، مشددًا على وجوب الاستعاضة عن استرضاء أمراء الحرب بتكشيل آلية من قبل المجلس للتحقيق الدولي المستقل ورصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير تحليلي: مجلس حقوق الإنسان الأممي يتجاهل بشكل صارخ ما يحصل في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية