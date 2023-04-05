الخارجية الليبية تدين بأشد العبارات اقتحام الاحتلال للمسجد الاقصى 

الوطن| رصد

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بأشد العبارات الاقتحام السافر الذي نفذته مستوطنو في باحات المسجد الأقصى الشريف وسط حماية مشدد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين والمعتكفين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، وتستفز مشاعر المسلمين وعلى سلطات الاحتلال الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الهمجية، والتوقف عن هذه الممارسات التي تُعَد جزءًا لا يتجزأ من عملية ممنهجة لتهويد القدس ومصادرة الاملاك الفلسطينية.