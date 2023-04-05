العامة للكهرباء: استمرار أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى بمحطة “الرويس”

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أنه يجري حالياً بوتيرة جيدة استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي “الرويس”.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تدار بواسطة مختصين من شركة سيمنس الألمانية وذلك لدعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الإنتاج والأداء وتحسين الإنتاجية.

وأشارت الشركة إلى مواصلة جهودها لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال العمل على استكمال المشروعات القائمة بما فيها أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد.