المركزية لانتخابات المجالس البلدية تبدأ تسجيل الناخبين استعدادا لانتخابات 14 مجلسا بلديا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مساء الثلاثاء، البدء في عملية تسجيل الناخبين لانتخابات 14 مجلسًا بلديًا.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إنها بدأت عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في كل من أجدابيا، وزويتينة سلطان، وانتلات البيضان، ومرادة.

ونوهت اللجنة بأنه ستُفتح خلال ساعات عملية تسجيل الناخبين لباقي البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى وهي بلديات: البيضاء، وعمر المختار، وساحل الجبل الأخضر، ودرنة، ووردامة، وأم الرزم، وشحات، وسوسة، وزلة، وزويلة.

وأوضح منسق إدارة العمليات باللجنة خالد جارالله، أن طريقة تسجيل الناخبين ستُجرى إلكترونيًا من خلال منظومة تسجيل الناخبين.

وقال الناطق باسم اللجنة، أحمد الطيرة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة لإجراء انتخابات المجالس البلدية لعدد من البلديات المستهدفة بالمجموعة الأولى على مستوى الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لمجالس البلديات للعام 2023.