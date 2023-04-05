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البوسيفي تتدارس إمكانية نقل سجناء محكومين بالخارج لإكمال عقوبتهم في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء في الخارج اجتماعها الـ3 برئاسة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي في ديوان الوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس المجتمعين إمكانية نقل المحكومين من هؤلاء لاستكمال باقي عقوباتهم في ليبيا.

وتابع البيان أن المجتمعين استعرضوا أيضًا جدول أعمال اجتماعهم الثالث واعتماد محضر سابقه الثاني.

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صحيفة المرصد الليبية

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