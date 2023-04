ليبيا- عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء في الخارج اجتماعها الـ3 برئاسة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي في ديوان الوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس المجتمعين إمكانية نقل المحكومين من هؤلاء لاستكمال باقي عقوباتهم في ليبيا.

وتابع البيان أن المجتمعين استعرضوا أيضًا جدول أعمال اجتماعهم الثالث واعتماد محضر سابقه الثاني.

Shares

The post البوسيفي تتدارس إمكانية نقل سجناء محكومين بالخارج لإكمال عقوبتهم في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية