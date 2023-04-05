لجنة إعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات بالأعلى للدولة تعقد اجتماعًا بطرابلس

طرابلس 05 أبريل 2023 (وال)- عقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء اجتماعًا، برئاسة عضو المجلس عمر أبوليفة في مقر المجلس في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآلية التي سيتم بها صياغة القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، تمهيدًا للقاء لجنة المناظرة التابعة لمجلس النواب، وذلك في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر، والمقرر أن تُجرى قبل نهاية هذا العام. (وال)

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