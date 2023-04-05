ليبيا الان

الدبيبة يبحث مع  المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني رفع الحظر الجوي على ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط محمد الفالح والوفد المرافق له.

وشارك في اللقاء وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل الوزارة لشؤون الطيران الجوي خالد سويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف.

وناقش اللقاء، آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور، ودعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة منظمة الطيران المدني الدولي لليبيا التي استمرت 3 أيام، للوقوف على وضع الطيران المدني تمهيداً لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك