المنفي يبحث التطورات السياسية مع سفير ألمانيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، الذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023 م.

وأشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات.