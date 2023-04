المركز الدولي للدفاع والأمن: ليبيا من بين الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشره قسم الأخبار الإنجليزية بمعهد الأبحات والدراسات الإستوني “المركز الدولي للدفاع والأمن” إلى تداعيات الحرب بين موسكو وكييف.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط من تحليلاته بالشأن الليبي صحيفة المرصد، بين أن انشغال روسيا في صراعها مع أوكرانيا لم يمنع توسيعها لنفوذها في عدة دول أخرى من بينها ليبيا، مشيرًا إلى تأثير هذا الصراع على الواردات العالمية للحبوب والأسمدة بوصف البلدين مصدرين هامين لهتين السعلتين.

وأكد التقرير معاناة 20% من مواطني دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها ليبيا من انعدام الأمن الغذائي بسبب هذا الصراع وتداعيات وباء كورونا.

ترجمة المرصد – خاص

