أمن طبرق: حلق الرؤوس أبرز عقوبات الأمن للشباب المتسكعين

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أكدت مديرية أمن طبرق أن قســم البحــث الجنائــي ضبط أكثر من عشرين شابًا يتسكعون ويضايقون العائلات في شوارع المدينة.

وأوضحت المديرية أن قسم البحث الجنائي قام بمعاقبة الشباب المتسكعين بحلق رؤوسهم لمضايقتهم العائلات.

وأفادت المديرية أن هذا الإجراء يأتي ذلك تنفيــذًا للخطــة الأمنيــة لتأميــن المدينــة والتــى تشمــل تأميــن مفترقــات وشــوارع وســط المدينــة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وذكرت مديرية الأمن أن هذه الخطة لحفــظ الأمــن وضبــط الشــارع العــام وســط المدينــة للحفــظ علــى الأمــن وسلامــة المواطنيــن داخــل مدينــة طبــرق.