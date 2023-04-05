غوقة: من الصعب إجراء الانتخابات دون توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة والمليشيات

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ تولي مهامه، وهو يعول على دول الجوار الليبي، باعتبارها دول هامة في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف غوقة، خلال لقائه عبر قناة “الغد” أن هدف باتيلي الاستعانة بهذه الدول في إخراج المرتزقة والمليشيات المسلحة من البلاد، والتي تنتقل بين هذه الدول بأريحية، معتبرا أنه لا استقرار في ليبيا دون إخراج هذه الجماعات المسلحة.

وأشار إلى أن باتيلي يسعى بكافة الوسائل الممكنة إلى تهئية البلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام المقبل، وهو ما يصعب تحقيقه دون توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة والمليشيات.