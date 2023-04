اجتماع لتدارس آلية تأمين الشركات الإيطالية المنفذة لطريق امساعد رأس اجدير

ليبيا – عقد وكيل الشؤون العامة في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء محمود سعيد اجتماعًا بهدف تأمين تنفيذ مشروع طريق امساعد راس اجدير.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مشاركة رئيس جهاز تنفيذ وإدارة المشروع علي العقاب ومستشاره محمد عدالة ومدير مكتب الدراسات بالجهاز أسامة المزعوق في الاجتماع، إلى جانب ممثلين من الإدارتين العامتين للعمليات الأمنية وجهازي دعم المديريات بالمناطق والمخابرات.

وبحسب البيان ناقش المجتمعون بعض الإجراءات المتعلقة بشأن إعداد الخطة الأمنية والتدابير اللازمة للتنفيذ وآلية تأمين الشركات الإيطالية المنفذة.

