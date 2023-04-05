باشاغا يحسم الجدل حول اجتماعه مع الدبيبة

كرّس فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، أن «حالة الانقسام السياسي في البلاد والتنازع على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعلان إطلاق خطة حكومة الاستقرار بعنوان (تنمية وطن)».

ونفى باشاغا في مؤتمر صحافي في مقره بمدينة سرت بوسط البلاد، اجتماعه مع الدبيبة، لافتاً إلى أنه «لن يكون هناك أي لقاء بينهما؛ إلا بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة طرابلس، عند اقتناع الدبيبة بتسليم السلطة».

ورحب باشاغا بتشكيل لجنة «6+6» من مجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع القوانين الانتخابية. كما رحب بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والاجتماعات الأمنية والعسكرية التي عُقدت في عدد من المدن الليبية.

وأعلن عن برنامج لتوزيع الميزانيات على البلديات، حسب عدد السكان من دون النظر إلى التوجهات السياسية أو أماكن سيطرة الحكومة، مشيراً إلى «تخصيص مبالغ مالية لكل المناطق، بما في ذلك المنطقة الغربية، حيث تتواجد حكومة الدبيبة، من دون أن يوضح كيفية ذلك».