أمين مجلس التعاون الخليجي: ندعو الأطراف الليبية إلى الحوار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي حرص المجلس على استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال البديوي في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض للقائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى السعودية فاتح بشينة اليوم الأربعاء.

ودعا البديوي إلى الحوار بين الأطراف الليبية كافة، معبرا عن دعم المجلس لدور الأمم المتحدة وجهود مبعوثها عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.