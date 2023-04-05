الارصاد توضح بشأن تغييرات الحرارة.. وأمطار متوقعة الجمعة بهذه المناطق

قال المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان الطقس يكون متقلب من يوم لأخر مع رياح نشطة أحياناً وتذبذب في درجات الحرارة حيث تكون مرتفعة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب الغربي

ووفقا للتقرير تنخفض مساء اليوم ويوم الغد على الشمال الغربي مع هبوب رياح شمالية نشطة وباردة نسبياً وتكاثر للسحب هذه الليلة.

وبحسب التقرير فإن طقس مستقر على معظم المناطق الشرقية اليوم بينما تنشط الرياح يوم الغد قد تسبب في إثارة الأتربة خاصة على الدواخل والجنوب الشرقي.

وتشير التوقعات بحسب التقرير إلى تكاثر للسحب على مناطق غدامس والشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من مساء يوم الجمعة.

والله اعلـــــــم.