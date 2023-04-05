القنصل اليوناني: نحرص على تعريف رجال الأعمال في بلدنا بفرص الاستثمار الليبية

التقى عضو مجلس النواب عن بلدية الساحل وعضو لجنة التعليم ولجنة التخطيط والمالية ”خليفة الدغاري” بقنصل جمهورية اليونان في بنغازي ”ستافروس فينيزيلويس”.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري بين منطقة الجبل الأخضر واليونان بالنظر للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية المشتركة.

وعبّر ”الدغاري” عن تفاؤله بأن ليبيا تتجه نحو مزيد من الاستقرار وهو ما يفتح فرص التعاون التجاري مع دول الجوار في مختلف المجالات، مؤكدا حرصه على تشجيع رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في بلدية الساحل بالنظر للإمكانيات المتميزة للمنطقة وخاصة في المجال السياحي، بالإضافة إلى الحرص على الاستفادة من خبرات اليونان في مجال الزراعة والصيد البحري وترميم الآثار وبرامج تدريب الشباب.

من جانبه أكد القنصل اليوناني حرصه على تسهيل زيارات رجال الأعمال من الجانبين والتعريف بفرص الاستثمار في ليبيا بالنظر للفرص الكثيرة والمتنوعة المتاحة بها.