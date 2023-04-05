بالصور .. ضبط شخص بسرقة حديد من منزل قيد الإنشاء في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة القوارشة” من ضبط شخص قام بسرقة الحديد المستخدم في البناء من منزل قيد الإنشاء خلف مصحة دار الشفاء وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب على ذمة قضية سرقة أخرى.

وإستجابة لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوارشة ضد أحد الأشخاص يقوم بسرقة الحديد المستخدم في اعمال البناء و أفاد أيضا بأن الشخص لازال متواجداً بنفس المكان على متن مركبة آلية نوع كيا فرسان زرقاء اللون.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد سالم بوفارس تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وضبط الشخص المطلوب .

وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم قادير تم خروج أعضاء التحريات بإمرة ملازم أول إدريس_السعيطي وعند وصولهم تم مشاهدة المركبة سالفة الذكر قامت بمغادرة المكان وتم اللحاق بها وضبطها وعلى متنها الشخص المطلوب متلبسا بالمسروقات.

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.س من مواليد 1999 ليبي الجنسية وإعترف بمانُسب إليه .

وبالتعميم تبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة قاريونس على ذمة واقعة سرقة أخرى واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الكويفية .