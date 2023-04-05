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اللواء 128 المعزز يزيل المعوقات ويأمن الطرق الداخلية والخارجية في مناطق الجنوب

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قامت وحدات اللواء 128 المعزز بحملات تنظيف كبيرة وإزالة المعوقات الواقعة على الطرق الداخلية والخارجية  الواصلة بين المدن والمناطق في الجنوب الليبي والطريق الممتدة من منطقة القطرون وحتي منفذ التوم الحدودي.

وجاءت هذه الحملة “ضمن جهود القوات المسلحة المستمرة وبتعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التي يتم من خلالها تقديم الدعم اللامحدود للمواطن”.

وفي سياقٍ متصل، “استمرت وحدات اللواء 128 المعزز في  ضبط المنافذ والمراكز الحيوية، بالإضافة لإقامة نقاط تفتيش في المناطق المكلفة بتأمينها، بجانب تسيير دوريات عسكرية صحراوية نحو  مثلث السلفادور و بوابة غرنديقا مرورًا بنقطة النقازة ومنفذ التوم الحدودي الواقع في أقصى الجنوب الغربي الليبي و من ثم كامل شريط ليبيا الحدودي”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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