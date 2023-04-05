المنفي يؤكد استعداد المجلس دعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات.

وأفاد المنفي خلال لقائه سفير ألمانيا لدى ليبيا، مِخائيل أونماخت، استعداده بالشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023 م.

أشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي والسفير الألماني خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.