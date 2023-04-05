كمين محكم يطيح بشخصين بسرقة مكتب الشركة العامة لكهرباء بنينا

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة بنينا” في ضبط شخصين قاما بسرقة إطارات مركبات وسُلم حديدي وشاشة عرض مرئي من مكتب الشركة العامة للكهرباء فرع بنينا..

وعُقب ورود معلومات لمركز شرطة بنينا مفادها تعرض مكتب الشركة العامة للكهرباء فرع بنينا للسرقة وأن الأشخاص لازالو متواجدين بالمكان وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز #عميدعبدالله_احزاز بسرعة انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وضبط المطلوبين وتم إنطلاق قوة من تحريات المركز يإمرة م.ض خالد العبار وعند وصولهم تم مشاهدة المسروقات بجانب مبنى الشركة وتم مراقبة المكان وإعداد كمين محكم وعند خروجهم من المبنى تم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين ان الاول يُدعى ه.م.م والتاني يُدعى أ.أ.ع وإعترفا بمانُسب إليهما وأفادا بأن هناك شخص ثالث يدعى أ.ع.أ كان شريكهما في عملية السرقة .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإيداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضهم على النيابة العامة ولازال البحث مستمراً عن الشخص الثالث ..