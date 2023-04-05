بالصور : بحوزته أسـلـحة.. ضبط شخص بتعاطي المخدرات في طبـرق

تمكن قســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق من ضبط شخــص يقــوم بتعاطــي المخــدرات علــى متــن مركبــة آليــة نــوع (اوبــل) بنيــة اللــوان (وســط المدينــة) بحوزتــه ســلاح نــاري نــوع (مســدس) وأسلحــة بيضــاء نــوع (ساطــور) نــوع (مــوس بوحلقــة) ونــوع (مــوس فــرش) وقطعتــان مــن المخــدرات و هاتــف محمــول نــوع سامسونــج .
ويأتي ذلك تنفيــذأ للخطــة الأمنيــة خــلال شهــر رمضــان المبــارك المعــده مــن قبــل السيــد مديــر الأمــن عميــد/ سامــي إدريــس نصــر ،لحفــظ الأمــن وضبــط الشــارع العــام وســط المدينــة للحفــظ علــى الأمــن وسلامــة المواطنيــن داخــل مدينــة طبــرق.
وبالاستــدلال معــه تبيــن بأنــه يدعــي مــ.فــ.بــ بالــغ مــن العمــر(25)عــام ليبــي الجنسيــة ومــن خــلال الاستــدلال معــه،اعتــرف بمــا نســب اليــه وتــم وضعــه بالحجــز لإستكمــال الإجــراءات القانونيــة الأزمــة تمهيــدا لاحالتــه الــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.
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