اللافي يبحث مع الكيلاني نشاطات وزارة الشؤون الاجتماعية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لبحث نشاطات الوزارة.

وقدمت الكيلاني، للافي إحاطة حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لصرف مستحقات منحة الزوجة و الأبناء، وصرف مخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين. بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الخطوات المتخذة لاستئناف العمل بالفنادق التابعة للوزارة والمتوقفة منذ سنوات.

وأشاد اللافي، بأهمية العمل الذي تقوم به الوزارة بشأن صرف المنح، التي أكد على ضرورة استمرار صرفها، وكذلك صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين.