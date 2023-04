ذا ناشيونال: تركيز النقاد الأميركيين على دروس العراق متناسين حادثة بنغازي

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي تركيز النقاد الأميركيين على ما تم استنباطه من دروس حرب العراق وتناسي حادثة بنغازي.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه التحليلية صحيفة المرصد، أوضح أن تأثير هذه الحادثة التي راح ضحيتها السفير الأميركي الأسبق “كريستوفر ستيفنز” و3 من صحبه ما زال مهملًا من دون دراسة من قبل هؤلاء النقاد المعنيين بالسياستين الخارجية والداخلية للولايات المتحدة.

وبين التقرير أن الجمهوريين والديموقراطيين يربطون حادثة بنغازي بتلفيقات تخدم مصالحهم الذاتية فقط، مع إغفال حقيقة مفادها عدم إدراك الجمهور الأميركي إلى حد كبير لعديد تفاصيل الهجوم على البعثة الديبلوماسية الأميركية ومجمع وكالة المخابرات المركزية، فهي ما زالت مفقودة أو غير معروفة.

وبحسب التقرير، انتهج وزيرة الخارجية الأميركية في تلك الفترة هيلاري كلينتون سياسة غامضة للتعامل مع الإسلام السياسي في ليبيا، رافقتها عملية معيبة لصناعة القرار وأخرى تشغيلية بطيئة للخطوات الإدارية الرامية إلى إنقاذ أرواح الأميركيين في بنغازي.

وتابع التقرير: إن تساؤلات عدة بقيت من دون إجابة ومن بينها ما هو مرتبط لحد كبير بمدى قرب الولايات المتحدة من التعامل مع الفصائل المتطرفة المختلفة وذهاب الأسلحة المقدمة من وكلائها للمتمردين الليبيين المعتدلين إلى المهاجمين للبعثة والمجمع.

