مجلس الدولة الاستشاري الليبي يناقش آلية صياغة القوانين المنظمة للانتخابات القادمة

عقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، التابعة لمجلس الدولة الاستشاري الليبي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، برئاسة عضو المجلس عمر أبوليفة في مقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآلية التي سيتم بها صياغة القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، تمهيدًا للقاء اللجنة المناظرة التابعة لمجلس النواب، وذلك في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر، والمقرر أن تجرى قبل نهاية هذا العام.

وكان مجلس الدولة الاستشاري الليبي، أعلن الأسبوع الماضي عن اختيار ممثليه بلجنة 6+6 المشتركة مع مجلس النواب لوضع قوانين الانتخابات.

وضمت اللجنة الأعضاء أحمد جمعة الأوجلي، حماد محمد بريكاو، عمر محمد أبوليفة، فتح الله محمد حسين، فوزي رجب العقاب، ماما سلیمان بلال.

ووجهت لجنة مجلس الدولة دعوة إلى لجنة مجلس النواب لبدء اجتماعات لجنة 6+6 في طرابلس.

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