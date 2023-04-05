مدير مستشفى غريان يحمل صحة الدبيبة مسؤولية تردي الأوضاع

الوطن| رصد

قال مدير مستشفى غريان المركزي التعليمي، خالد زويط، إن المستشفى يعاني من تهالك بنيته التحتية، حيث لم يخضع للصيانة منذ عام 2009، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة المهمة، خارجة عن الخدمة منذ أشهر، مثل جهاز الرنين المغناطيسي، وتحتاج إلى صيانة عاجلة من قبل الوكلاء الرسميين لها.

وأضاف في تصريحات “نعاني من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، خاصة الكوادر المتخصصة” لافتاً إلى أن ميد بلدية غريان زار المستشفى للوقوف على احتياجاته وتفاجأ بالوضع “المأساوي” الذي يعاني منه المرفق الصحي.

وأوضح أن وزير الصحة بحكومة الدبيبة، أخطأ عندما ألغى قرار (272)، بشأن نقل الكوادر الطبية من المستوصفات إلى المستشفيات؛ لسد العجز، لافتاً إلى أن هناك تخصصات مثل فني التخدير، والعناية الفائقة لا تحتاجها المستوصفات، ومنهم ليس لديهم مهارات كافية أو شهادات علمية لمثل هذه التخصصات، وقد انكشف ذلك عندما انتقلوا إلى العمل بمستشفى غريان.