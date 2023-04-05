وفاء الكيلاني تبحث مع اللافي استئناف العمل بالفنادق التابعة للشؤون الاجتماعية 

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، اليوم الأربعاء وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “وفاء الكيلاني”.

وقدمت “الكيلاني” إحاطة حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لصرف مستحقات منحة الزوجة و الأبناء، وصرف مخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما استعرضت خلال الاجتماع الخطوات المتخذة لاستئناف العمل بالفنادق التابعة للوزارة والمتوقفة منذ سنوات.

وأشاد “اللافي” بأهمية العمل الذي تقوم به الوزارة بشأن صرف المنح، وشدد على ضرورة الاستمرار في صرفها، إلى جانب صرف مخصصات بدل إيجار للنازحين والمهجرين.