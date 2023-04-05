اللجنة المُشتركة (6+6) تعقد اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة

عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، مساء اليوم الأربعاء بمدينة طرابلس إجتماعها الأول.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللجنة عقدت أجتماعها الأول، بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، حيث ناقشت في اجتماعها التحضيري الأول آليات عملها واجتماعاتها اللاحقة، وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.

وسبق أن أختار مجلسا النواب والدولة كل على حدى ممثليهما في اللجنة المشتركة (6+6) المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والتي أقرت ضمن مسوغات التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.