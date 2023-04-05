الدبيبة يناقش آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور

العنوان – طرابلس

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط محمد الفالح آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور.

وبحث الدبيبة خلال اللقاء ، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، دعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة منظمة الطيران المدني الدولي لليبيا التي استمرت 3 أيام، للوقوف على وضع الطيران المدني تمهيداً لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.