حلق الرؤوس للشباب بتهمة التسكع ومضايقة النساء في طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق، ضبــط قســم البحــث الجنائــي لأكثــر مــن عشريــن شخــص يتسكــع مضايقيــن لبعــض العوائــل والأســر وخاصــة النســاء وســط المدينــة.
ويأتي ذلك تنفيــذأ للخطــة الأمنيــة لتأميــن المدينــة خــلال شهــر رمضــان المبــارك المعــده مــن قبــل السيــد مديــر أمــن طبــرق سيــادة عميــد/سامــي ادريــس نصــر ،التــى تشمــل تأميــن متفرقــات وشــوارع وســط المدينــة.
و ضبــط قســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق أكثــر مــن عشريــن شخــص يتسكــع مضايقيــن لبعــض العوائــل والأســر وخاصــة النســاء وســط المدينــة، تــم اتخــاذ مايلــزم مــن إجــراءات حيالهــم..
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