ديوان المحاسبة: شكشك بحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان أن اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء تناول أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في تعزيز المساءلة وتحسين الشفافية من خلال التقارير السنوية التي يقوم بنشرها.

ومن جهته أكد رئيس الديوان على أهمية الاستقرار السياسي والأمني باعتباره ينعكس بالإيجاب على تقليل نسبة الفساد وزيادة معدل التنمية في البلاد.

وبحسب البيان ناقش اللقاء إمكانية فتح التعاون مع محكمة الحسابات الفرنسية في مجال تطوير العمل الرقابي للديوان.