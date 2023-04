ليبيا – التقى رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عماد البناني مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، بحضور نائب رئيس الحزب عادل بوقرين.

اللقاء بحث بحسب مكتب إعلام البناني الشأن السياسي العام والمستجدات السياسية الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الانتخابات في هذا العام، ودعم الأحزاب السياسية وانخراطها في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

Shares

The post حزب العدالة والبناء يبحث مع السفير القطري إمكانية إجراء الانتخابات هذا العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية