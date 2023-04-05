متجاهلا المحكمة العليا.. مجلس النواب ينفرد بتعيين 5 مستشارين بالمحكمة العليا – اسماء

أصدر مجلس النواب قرارا بتعيين 5 مستشارين بالمحكمة العليا خلال جلسة معلقة، دون الإشارة في ديباجته إلى ترشيح المحكمة العليا.

وتداولت منصة فواصل الالكترونية، مستندا صادرا عن مجلس النواب معنون بـ”قرار مجلس النواب رقم “5” لسنة 2023م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا”. وبحسب المادة الاولى للقرار “يعين السادة الآتية اسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا وهم: 1- السيد/ عمران محمد علي كشيب/ 2- السيدة أونس محمود منصور/ 3- السيد/ سلام المبروك بلقاسم الجمهي/ 4- السيد/ سالم نصر علي الأربش/ 5- السيد/ سالم بالقاسم عبدالعاطي”. ونصت المادة الثانية على أن يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه”.

المصدر:فواصل

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