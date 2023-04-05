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ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية ويقود سيارة مطلوبة في طرابلس

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن طرابلس، الاربعاء عن تمكن قسم مباحث المرور من ضبط سائق مطلوب على ذمة قضية و يقود سيارة مطلوبة في حادث مروري من خلال منظومة البلاغات و الاستعلام الأمني الموحد .

وبالتفاصيل، تمكنت دورية تابعة لقسم مباحث المرور من ضبط مركبة آلية و بالاستفسار عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الامني تبين بأنها مطلوبة لقسم مرور عين زارة اثر قيامها بحادث مروري ولاذ سائق بالفرار وايضا سائق مطلوب على ذمة قضية .

واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية و تم إحالتها للقسم من حيث الاختصاص و إحالة سائق لمركز الهضبة من حيث الاختصاص .

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المشهد

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