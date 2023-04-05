ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية ويقود سيارة مطلوبة في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، الاربعاء عن تمكن قسم مباحث المرور من ضبط سائق مطلوب على ذمة قضية و يقود سيارة مطلوبة في حادث مروري من خلال منظومة البلاغات و الاستعلام الأمني الموحد .

وبالتفاصيل، تمكنت دورية تابعة لقسم مباحث المرور من ضبط مركبة آلية و بالاستفسار عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الامني تبين بأنها مطلوبة لقسم مرور عين زارة اثر قيامها بحادث مروري ولاذ سائق بالفرار وايضا سائق مطلوب على ذمة قضية .

واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية و تم إحالتها للقسم من حيث الاختصاص و إحالة سائق لمركز الهضبة من حيث الاختصاص .