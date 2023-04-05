تنفيذا لتعليمات المشير حفتر.. اللواء 128 المعزز يزيل المعوقات من طرق الجنوب

قامت وحدات اللواء 128 المعزز بحملات تنظيف كبيرة وإزالة المعوقات الواقعة على الطرق الداخلية والخارجية الواصلة بين المدن والمناطق في الجنوب الليبي والطريق الممتدة من منطقة القطرون وحتى منفذ التوم الحدودي.

وأكد اللواء 128 المعزز في بيان عبر “فيسبوك” أن هذه الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بشأن تخفيف الأعباء على المواطنين وتحمل المسؤولية الاجتماعية لتسهيل حركة التنقل بين المناطق وبسط الأمن وحماية حدود الوطن.

وأضاف البيان: تأتي هذه الحملة ضمن جهود القوات المسلحة المستمرة التي تحرص من خلالها على تقديم الدعم اللامحدود للمواطن وانعكاسًا لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المنطقة.

على صعيد متصل، لا تزال وحدات اللواء 128 المعزز مستمرة في ضبط المنافذ والمراكز الحيوية وإقامة نقاط تفتيش في المناطق المكلفة بتأمينها، بجانب تسيير دوريات عسكرية صحرواية نحو مثلث السلفادور وبوابة غرنديقا مرورا نقطة النقازة ومنفذ التوم الحدودي الواقع في أقصي الجنوب الغربي الليبي ومن ثم كامل شريط ليبيا الحدودي.