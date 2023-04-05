لجنة 5+5 التابعة للقيادة العامة تكشف تفاصيل زيارتها لمدينة الزنتان ولقاء جويلي

كشفت اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، تفاصيل بخصوص زيارتهم الى مدينة الزنتان، ولقاء الوفد بـ اللواء اسامة جويلي.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكد أن الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة وبعض القادة العسكريين إلى مدينة الزنتان تعتبر زيارة شخصية، في إطار جهود الإصلاح، ولم الشمل، وتفادي الاقتتال بين جميع الأطراف الليبية، ومن أجل المصالحة الوطنية.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة لا علاقة لها بمحاور الاجتماعات التي عقدت بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في كل من تونس وطرابلس.

وأشار البيان إلى إن الزيارة كانت ليبية ليبية دون أي رعاية من بعثة الأمم المتحدة أو أي طرف آخر.