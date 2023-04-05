تفاصيل مثيرة في القبض على مطلوب هدد الشرطة بقنبلة يدوية

أعلن مركز شرطة القطرون عن القبض على مطلوب بتهمة إطلاق النار على أحد المواطنين ومحاولة الهروب من الشرطة.

وقال المركز في بيان أمني عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك بعد تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد أنه تعرض فيما سبق لعملية إطلاق نار من شخص مطلوب في أكثر من عملية سطو وأن هذا الشخص حالياً متواجد بالقرب من أحد المحال التجارية وسط القطرون، بحسب صحيفة فسانيا.

وأكد المركز أن أفراد مديرية الأمن والقوة المساندة توجهوا إلى عين المكان وفور وصولهم هرب المطلوب إلى داخل المحل وقام بسحب سلاحه وفتح قنبلة يدوية مهددا القوة باستخدامها.

وتابع المركز أن القوة اشتبكت معه وفي النهاية استسلم وتم القبض عليه وإيداعه السجن إلى أن يتم التحقيق معه.