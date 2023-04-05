قدور يدين اقتحام الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية حافظ قدور إقدام مجموعة من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء بالعنف الشديد على المصلين فيه.

وقال الوزير اليوم الأربعاء إن وزارته تدين بأشد العبارات الاقتحام السافر الذي أقدم عليه مستوطنو سلطات الاحتلال لباحات الأقصى الشريف تحت حماية من قوات الاحتلال وترويع المصلين خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع للممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية وتستفز مشاعر المسلمين.