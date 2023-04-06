نادي الأسير : أكثر من ( 2200 ) معتقل منذ بداية العام أغلبهم من القدس

رام الله 5 ابريل 2023 ( وال )- كشفت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت اكثر من ( 2200 ) فلسطيني منذ مطلع العام الجاري ، من بينهم ( 1200 ) من مدينة القدس .

وافاد نادي الاسير في بيان اليوم الاربعاء أنّ القدس تُسجل شهريًا النّسبة الأعلى في عمليات الاعتقال ، كونها تشهد مواجهة يومية عالية مع الاحتلال واعتداءات مكثفة، لا سيما مع التصاعد المستمر للاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون الصهاينة للمسجد الأقصى ، كما أنّ نسبة الاعتقالات العالية في القدس تطال كذلك النّساء والأطفال.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال صعّدت من استهداف المواطنين في القدس خلال شهر رمضان المبارك ، فمنذ عام 2021 سجلت عمليات اعتقال جماعية ، ففي نفس الوقت من العام المنصرم من شهر رمضان شهدت عمليات اعتقال وحشية ، طالت في حينه 450 حالة اعتقال، واليوم نشهد تقريبًا ذات الأعداد .

وأوضح نادي الأسير ، أنّ الشّهادات التي تمكّن من الحصول عليها ، تؤكد مستوى عالٍ من العنف استخدم بحقّ المعتقلين من المعتكفين في المسجد الأقصى .

وأكد أنّ عمليات الاعتقال في القدس تأخذ خصوصية من حيث الممارسات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون عمومًا ، فبعض المواطنين المقدسيين تعرضوا على مدار سنوات قليلة لعمليات اعتقال وصلت إلى أكثر من 40 مرة ، وفي كل مرة يتم الإفراج عنهم بشروط كفرض الغرامات المالية، والكفالات، أو بشرط الحبس المنزلي، والإبعاد، وتحديدًا عن البلدة القديمة، بما فيها المسجد الأقصى.

ونوّه إلى أن عمليات الاعتقال في القدس تشكّل واحدة من بين جملة من السياسات الممنهجة والثابتة التي تستهدف المقدسيين بشكل خاصّ، وعلى مدار الوقت. ( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال