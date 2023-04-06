المرأة تمر خلال حياتها بمراحل انتقالية صعبة تحتاج إلى الدعم

أخبار ليبيا 24

قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إن المرأة تمر خلال حياتها بمراحل انتقالية صعبة، لافتة إلى أن العبور من مرحلة إلى أخرى ليس سهلًا كما قد يبدو.

وأضافت، المنقوش عبر تويتر، أن المرأة تحتاج إلى الكثير من الدعم.

وتابعت، أن “المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد”.

تمر المرأة خلال حياتها بمراحل انتقالية صعبة، والعبور من مرحلة إلى أخرى ليس سهلًا كما قد يبدو، إذ تحتاج الكثير من الدعم.

المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد.

سعدت بالافطار مع نساء بلادي المبدعات pic.twitter.com/j5Zn9sFuI0 — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) April 5, 2023

ونشرت المنقوش صور لاجتماعها مع مجموعة من النساء بعد وجبة إفطار، إذ قالت: “سعدت بالإفطار مع نساء بلادي المبدعات”.