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المرأة تمر خلال حياتها بمراحل انتقالية صعبة تحتاج إلى الدعم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إن المرأة تمر خلال حياتها بمراحل انتقالية صعبة، لافتة إلى أن العبور من مرحلة إلى أخرى ليس سهلًا كما قد يبدو.

وأضافت، المنقوش عبر تويتر، أن المرأة تحتاج إلى الكثير من الدعم.

وتابعت، أن “المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد”.

ونشرت المنقوش صور لاجتماعها مع مجموعة من النساء بعد وجبة إفطار، إذ قالت: “سعدت بالإفطار مع نساء بلادي المبدعات”.

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اخبار ليبيا 24

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