الدبيبة يبحث مع المنظمة الدولية للطيران المدني رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

طرابلس 5 أبريل 2023م (وال) ـ بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط “محمد الفالح” آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور، ودعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بحضور وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووكيل الوزارة لشؤون الطيران الجوي “خالد سويسي” ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء يأتي ضمن زيارة منظمة الطيران المدني الدولي لليبيا للوقوف على وضع الطيران المدني تمهيداً لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال