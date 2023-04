أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، اليوم، انعقاد الاجتماع الأول للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

وحسب الأعلى للدولة، فقد ناقشت اللجنة في مقر مجلس بالعاصمة طرابلس، استراتيجية عمل اللجنتين، وآليات عملها، وتحديد أُسس ومنطلقات عملها.

وأوضح مجلس الدولة أن الاجتماع يأتي تلبية لدعاوى لجنته التي وجهتها في وقت سابق إلى نظيرتها من مجلس النواب، تمهيدا لوضع قوانين الانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية العام، وفق قوله.

وكان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قد حث أعضاء لجنة 6+6 من من البرلمان، في وقت سابق، على لتعجيل الاجتماع مع نظيرتها من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى سرعة إنجاز قوانين الانتخابات، وفق قوله.

يذكر أن مجلس النواب انتخب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية في 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، وذلك لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر.

المصدر: مجلس النواب + المجلس الأعلى للدولة

The post انعقاد أول اجتماع للجنة “6+6” في طرابلس وفقا للتعديل الدستوري الـ13 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار