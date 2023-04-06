لجنة 6+6 تعقد أولى اجتماعاتها في طرابلس لإعداد قوانين الانتخابات

عقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان “6+6” أمس الأربعاء، أولى اجتماعاتها بمقر مجلس الدولة الاستشاري في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري إن هذا الاجتماع يأتي تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة إلى اللجنة المناظرة لها التابعة لمجلس النواب، وهو أول اجتماع تحضيري بين اللجنتين، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتعديل الدستوري الثّالث عشر.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع جرى في أجواءٍ إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال.

وذكر أن كل الأعضاء عقدوا العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

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