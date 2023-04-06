تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها يجعل دورها أقوى في بناء النظام السياسي والإداري في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها يجعل دورها أقوى وأوضح في بناء النظام السياسي والإداري في ليبيا.

جاء ذلك، في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023.

واعتبر الدبيبة، أن برنامج الإدارة المحلية الذي أطلقته حكومة الوحدة، أصبح واقعًا في مواجهة المركزية المقيتة.

وأضاف، أنّه تمّ اشراك البلديات في ميزانية التنمية كأول مرة في تاريخ ليبيا. ولفت إلى أن الانقسام ساهم في إبعاد البلديات عن اختصاصاتها لكن الحكومة نجحت في ابعاده، على حد قوله.

وقال الدبيبة، “لن ننتظر أحد لتأدية مسؤولياتنا وأخذنا زمام المبادرة في دعم المسار التنموي”. وأضاف، أن” البلديات اليوم تتنافس في التنمية وتقديم الخدمات عوضًا عن النزاعات السياسية والاصطفافات”.

وأضاف، أن البلديات نجحت اليوم في انجاح مشاريع عجزت الحكومات المركزية على انجازها.